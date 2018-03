Kas supertöökoht? Tavid pakub karmi tööd, väga head palka ja selle juurde kuus kuud puhkust

Valuutavahetuse ja investeerimiskulla ostu-müügiga tegelev Eesti ettevõte Tavid otsib oma meeskonda rahavoogude juhti. See on ametikoht, mille sarnast teist nende endi sõnul Eestist ei leia. Palk on alates 5000 eurost ja nad ütlevad, et ülempiiri sel ei ole. Eelnev töökogemus ei mängi kusjuures olulist rolli. Eriti huvitavaks teeb pakkumise see, et töögraafik on eriline - nädal tööl, nädal vaba.

„Sul on suurepärased matemaatilised teadmised ja soovid need enda kasuks teenima panna? Sul on eelnev töökogemus...või siis mitte - pole üldse oluline, sest meil saad Sa muuta oma olemasolevad teadmised rahaks juba täna! Ainulaadne töögraafik lubab Sul puhata 6 kuud aastast," kõlab kuulutuses. Milliseid tööülesandeid eeldatakse? „Rahavoogude juhina oled Sa ettevõtte süda - Sa reageerid esimesena kliendi soovile või murele. Sinu argipäev on tihe, vastutusrikas ning meeletult põnev. Sul on vaja loogilist mõtlemist, mõistmist-arusaamist, kes mida soovib ja kuidas Sina teda aidata saad. Sõltumata sellest, kus Sa viibid, oled Sa Tavidi esindaja, visiitkaart ja väärtuste kandja. Sinu klientideks on nii ettevõtted kui eraisikud nii Eestist kui Euroopast. Sa pead teadma vastuseid kõikidele Sinu valdkonda puudutavatele küsimustele. Sul on meeskond, kes ühelt poolt aitab Sul oma eesmärke ellu viia, teisalt aga ootab Sinu tuge, et oma tööd paremini teha. Sa tegeled erinevate loogilist mõtlemist vajavate protsessidega, leiad lahendusi ning sõlmid kokkuleppeid. Loe veel Sa määrad valuuta kursid ja toodete hinnad, koordineerid logistikat ja haldad rahavoogusid, nõustad kliente ja juhid oma meeskonda... ja see nimekiri ei ole veel lõplik." Tavidi Nõukogu esimees Alar Tamming ütleb kuulutuse juures: „On raske leida positsiooni, mis oleks noorele inimesele eneseteostamiseks parem, kui rahavoogude juhi oma. Kui oled ambitsioonikas, teotahteline ja januned edu järgi, siis on see töökoht Sulle!" Tavidi finantsjuht Jüri Martin võtab uue töötaja esimesel päeval vastu ja „aitab ta vagunisse". „Vagunisse, mis viib Su elu vingeimale „roller coasterile". Ah jaa, turvavöid meil pole... Ma tean, mida Sa vajad, sest ma olen ise üle 10 aasta sellel ametikohal töötanud. Õppimisele kulub Sul palju aega, sest Sinust saab inimene, kes suudab Tavidis katta igat positsiooni!," ütleb Martin. Tavidi olemasolev rahavoogude juht Siim Nõmm ütleb ausalt, et antud rahanumbri taga on kõva töö ja stressitaluvus. „Sa oled justkui karussellil - ja poole pealt maha astuda ei saa. Aga Sa ei tahagi, sest Sa naudid oma tööd."