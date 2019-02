Kas Swedbankis lõõmama löönud rahapesuskandaal on tühi kära või suur probleem?

Romet Kreek romet.kreek@arileht.ee RUS

Swedbanki juhid käisid eelmise aasta aprillis Eesti Pangas. Swedbanki juht Brigitte Bonnesen kätleb Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoniga, paremal Swedbank AS-i juht Robert Kitt. Foto: Andres Putting

**Nagu välk selgest taevast rabas eile uudis, et Swedbankil lasub rahapesukahtlus.



**Pank on väitnud, et suhtub rahapesusse täieliku sallimatusega.



**Rootsi ajakirjanduse teatel on panga Baltimaade üksuste kaudu liikunud miljardeid dollareid Danske panga klientide saadetud rahapesukahtlusega raha.