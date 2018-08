Kas Taani prokuratuur uurib üksi Danske Banki Eesti üksuses toimunud rahapesukahtlust?

„Teeme uurimises koostööd välispartneritega, kuid enamus uurimisest viimase ise läbi,“ ütles Taani prokuratuuri pressiesindaja Simon Gosvig.

Küsimuse kohta, et kas nad tulevad ka Tallinna toiminguid tegema, vastas ta, et mida me konkreetselt teeme, seda me teile ei ütle.

"Taani puhul on tegu iseseisva kriminaalasjaga. Aga loomulikult teevad kahe riigi ametkonnad omavahelist koostööd," kommenteeris Taani riigiprokuratuuri tegemisi Eesti riigiprokuratuur. "Mis puutub Eesti riigiprokuratuuri menetlusse, siis see on praegu algusfaasis ning eelmisel nädalal öeldule meil praegu midagi lisada ei ole."