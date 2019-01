Kas Tallinnal õnnestub ikkagi leida kokku 50 uut bussi ja 125 uut juhti või ootab ees paras kaos?

MRP saatis 18. jaanuaril Tallinna linnavalitsusele kirja, et soovib 1. veebruarist lepingu linnaga lõpetada. See tähendas, et linnal jäi aega vaid kaks nädalat, et leida asemele 50 uut bussi ja 125 uut juhti.

Linnatranspordi ASi kommunikatsioonijuht Kaarel Kutti ütleb, et ettevalmistused uute liinide teenindamise ülevõtmiseks käivad. "Pingutame, et leida riigihankega juurde veel nii busse kui lisapersonali busside teenindamiseks, kuid senine töö on andnud tulemusi," sõnab ta ja ütleb, et lepingud allkirjastatakse loodetavasti mõne päeva jooksul. Ta ei ütle siiski, palju numbriliselt busse ja juhte leitud.

"Kahe nädalaga Tartu linnaga võrreldavas mahus ühistranspordi üle võtmine on igal juhul ülisuur väljakutse, mille tagajärjel kasvab kriitilise piirini ka kõigi juba täna Tallinna Linnatranspordis töötavate bussijuhtide aga ka remonditöökodades töötavate lukkseppade tööaeg," nendib ta. "Kuigi anname endast parima, et kõik sõitjad saaksid teenindatud, siis tuleb olla valmis ka ootamatusteks, mistõttu palume ka sõitjatelt kannatust ja mõistvat suhtumist."

Ta lisab, et täpsemalt räägitakse ettevalmistusest uute liinide teenindamise üle võtmiseks sellel kolmapäeval Tallinna linna pressikeskuses toimuval pressibriifingul.

MRP teenindatavad liinid on: