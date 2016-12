Kas tasub kiiresti tegutseda? mida teevad järgmisel aastal korterite müügi- Ja üürihinnad?

Foto: Andres Putting

Pindi Kinnisvara spetsialistid prognoosivad seda, mis ootab ees Eesti kinnisvaraturgu aastal 2017. Mis hakkab juhtuma Tallinna korteriturul? Kuhu hakkavad kerkima eriti suured arendused? Majade haldusteenuse pakkumises on tulemas olulised muutused. Millised need on? Millega peavad aga arvestama Tartusse õppima minna planeerivad üliõpilased?