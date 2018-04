Kas Taxify juhtide rahulolematus oli vaid turundustrikk? Streikide korraldajad lõid oma sõidujagamisplatvormi

Küsimusele, kas Taxify meedias mahategemine ja streikide korraldamine oli tema ja teiste Hope platvormi loojate jaoks lihtaslt turundusprojekt, vastas ta eitavalt. "Mind kutsuti Hope-ga liituma üleeile ning ettevõte mõte on teha ise seda, mida me Taxifylt nõudsime," ütles ta. "Mina olen seal projektijuht," lisas ta.

Samas tuleb tõdeda, et mehed on nahast välja pugenud, et Taxify kriitikat meedias hoida, saates pidevalt erinevaid teateid ning anonüümseid arvamuslugusid. Nende praegune retoorika on siiski, et uus ettevõte loodi, sest Taxify ei võtnud neid kuulda. "Uues ettevõttes on hinnad kliendi jaoks fikseeritud, seal puuduvad kordajad. reede ja laupäeva õhtul on hinnad siiski veidi kallimad. Samuti on juhtidel kõige soodsamad vahendustasud ehk 9,5% kassast ning boonussüsteeme pole," ütles Jaam.

Uus platvorm kuulub firmale Private Driver OÜ, mille juhatuse esimees on Robin Ilvik. Tema sõnul oli plaan platvormi loomiseks töös juba mõnda aega, kuid reaalselt hakati asja ajama kuu aega tagasi. Küsimusele, kas Taxify kritiseerimine olid vaid turunduskampaania, vastas ka tema eitavalt. "Ma olin ise algusest peale Taxify juht ning võin öelda, et ettevõttes oli kõik korras kuni dünaamilise hinnastamise tulekuni. Siis tekkiski meil plaan hakata oma platvormi ehitama," ütles ta. "Meie äpp tuleb välja maikuu keskel, planeeritud esialgu 13.-15. maiks."