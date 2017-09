„Kas te praegu ähvardate või mis toimub praegu?” Riigifirmade juhtide palkade avaldamise kaks negatiivset näidet

Firmajuhtide palgateemal paistab üldise avatuse kõrval negatiivselt silma kaks riigiettevõtet.

Eesti Raudtee ei vaevunud kuidagi põhjendama, miks juhtide palka ei avaldata. „Me ei ole kohustatud juhatuse liikmete tasude suurust ajakirjanikule avaldama, mistõttu me seda ka ei tee,” teatas juhatuse esimees Erik Laidvee. Ja kõik.

Hoopis veidralt käitus aga Levira, kes on varem keeldunud ka nõukogu liikmete palku avaldamast. Üle kuu aja tagasi saadetud päringule ei laekunud pikalt vastust. Meeldetuletuse peale väitis kommunikatsioonijuht Kristi Kurell, et tema meelest „selline lugu” juba ilmus, viidates aga Ärilehe augustikuisele ülevaatele nõukogu liikmete palkadest.

Järgmiseks teatas Kurell, et juhatus olevat täies koosseisus välismaal. „Meil algab tänasest rahvusvaheline telekommunikatsioonimess ja oleme kõik kuni teisipäevani seetõttu Eestist ära,” sõnas ta. Kogu suhtlus ettevõtte juhtkonnaga käivat ainult Kurelli kaudu. „Meil ei helistata niimoodi otse inimestele,” väitis ta. Ajakirjaniku märkuse peale, et tal pole otsest kohustust tingimata kommunikatsioonijuhi vahendusel suhelda, läks Kurell aga endast välja. „Kas te praegu ähvardate või mis toimub praegu?” küsis ta.

Loe veel

Seotud lood: Riigifirmad muutuvad palgaküsimuses tasapisi avatumaks

Samuti ei tohtivat artiklis väita, nagu keelduks Levira palku avaldamast. „Meie arvates see lugu juba ilmus. Et seal nõukogude liikmete tasudest räägitakse, seda infot me sealt välja ei toonud, niimoodi me ei süvenenud. Ma ei tea seda numbrit, ärge pange mulle sõnu suhu,” läks vestlus edasi. "AS Levira juhatuse palgad ei kuulu avalikustamisele, kuna konkureerime oma teenustega vabaturul," teatas ta lõpuks.

Niisiis jäävadki Levira juhtide palgad vähemalt esialgu saladuseks.