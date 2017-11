Kas tehnoloogia valitseb meid või meie tehnoloogiat?

Võib ju unistada, kui tore oleks, kui masinad oleksid nagu inimesed: teeksid inimeste eest töö ära ning inimeste päralt oleks meelelahutus ja kodanikupalk. Paraku on hoopis inimesed üha rohkem nagu masinad, ütles europarlamendi saadik Kaja Kallas, kes tegi Swedbanki privaatpanganduse seminaril ettekande tehnoloogia ohtudest.

Kaevandustes muudavad tehnoloogia ja robotid töö lihtsamaks. Või võtame lennunduse, kus kasutatakse juba pikka aega autopilooti, mis on suurendanud ohutust ja vähendanud õnnetusi. Kiikame kaubandust, kus on kolm suurt kulu: kinnisvara, tööjõukulud ja vargused. Müügiautomaadid vähendavad neid, märkis Kallas. Põllumajanduses jaotati vanasti väetis ühtlaselt põllule, tänapäeva tehnoloogiatega väetatakse eeskätt kohti, mis seda vajavad. Tehnoloogiad on kasulikud, aga kuidas nendega kohaneda? Kuidas robotitega koos töötada?