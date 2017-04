Kas Tesla gigatehas tuleb Paldiskisse? Eesti liitus võistlusega

Täna algab turunduskampaania Tesla uue gigatehase rajamiseks Pakri Teadus- ja Tööstusparki Eestis. Kampaania tähtsaim osa on veebis levitatav video, mis tutvustab Eestit eduka tehnoloogiariigina, kus asjaajamine on kiire ja lihtne, teatas Pakri Teadus- ja Tööstuspark.

Eestiga sarnaseid videoüleskutseid Teslale on teinud juba mitu Euroopa riiki, nende seas näiteks Prantsusmaa, Soome ja Leedu. Pakri Teadus- ja Tööstuspargi tegevjuhi Enn Laansoo, Jr. sõnul reklaamivad riigid ennast Tesla tehase võimaliku asukohana, kuna on teada, et Tesla kaalub tõsiselt uue gigatehase rajada väljaspool USA-d.

“Meie põhisõnum on, et kui Tesla oleks riik, siis oleks ta tõenäoliselt Eesti,” kommenteeris Laansoo, Jr. Tema hinnangul on Eestile iseloomulik Tesla asutajatega sarnane lähenemine probleemide lahendamisele. “Koostööst võidaksid mõlemad,” ütles ta. Laansoo, Jr. sõnul on Eesti lisaks ka üks maailma sõbralikumaid riike elektriautodele, kuna kogu maa on kaetud laadimisvõrguga ja seadustatud on isejuhtivate autode testimine.

Laansoo, Jr. sõnul oleks Eesti tehasele väga sobiv geograafiline ja logistiline asukoht, piirkonnas on olemas kõik vajalikud toormaterjalid, asjaajamine on kiire ja professionaalne. Lisaks on Pakrisse rajatavatel tehastel võimalus saada energiat oma autonoomsest energiavõrgust, mis annab võimaluse kontrollida energiahinda sajaprotsendiliselt.

Laansoo, Jr. sõnul tegutseb Tesla valkonnas, millele Pakri Teadus- ja Tööstuspark on keskendunud juba 10 aastat. “Läbi eduka kampaania tahame võita ka teiste rohetehnoloogia valdkonna tootmisettevõtete tähelepanu ning meelitada neid Pakrisse,” ütles ta. “On hea, kui meie kampaania tulemusel tulevad Pakrisse uued ettevõtted, kuid kõik võidavad ka sellest, kui nad tulevad mõnda teise Eesti piirkonda,” lisas Laansoo, Jr.