Kas Tesla kuritarvitab oma töötajaid?

Väidetavalt pidid Tesla tehasetöötajad Model 3 autode õigeks ajaks valmis saamiseks lekkinud virtsa sees kõndima ja hiigelkogustes Red Bulli kaanima, kirjutab CNBC.

Teated väärkohtlemisest ja pingelisest tööõhkkonnast on lekkinud just Californias Fremontis asuvast tehasest. Seal on ka mitu korda tekkinud tulekahjud just kiirustamise tagajärjel.

Väidetavalt jõid töötajad nii palju Red Bulli (see oli tööandja poolt tasuta), et neil tekkis transilaadne seisund.

Tesla poolt kommenteeriti, et miski pole neile tähtsam, kui töötajate õigused.