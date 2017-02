Et investorid otsivad USA presidendi Donald Trumpist tingitud poliitilise riski kasvu võttu kaitset kullast, kallineb väärismetall aasta lõpuks kuus protsenti, ütles 45 aastat finantsturge jälginud Independent Strategy juht David Roche Bloombergile.

Kulla hind võib tõsta 1300 dollarile ajal kui muud varad nagu näiteks võlakirjad toovad investoritele kahjumeid, arvas ta.

„USA uus president ja administratsioon on loonud nii suure poliitilise riski, mis põhjustab palju rahvusvaheliste suhete probleeme ja ebakindlust ning võib viia vähemalt Hiinaga kaubandussõja puhkemiseni,“ ütles Roche. „Ma tahan näha, millist sorti vigu see administratsioon tegema hakkab.“

Kaks nädalat ametis olnud Trump on hirmutanud investorid, kuna USA lahkus Aasia kaubandusleppest, otsustas rajada Mehhiko piirile müüri ja piirab immigratsiooni seitsmest islamiriigist.

Ehkki USA keskpank võib tänavu tõsta intressi kolmel korral, meelitab kasvav risk investorid kulda ostma, ütles Roche.

Seevastu National Australia Bank prognoosis, et detsembris maksab unts kulda 1140 dollarit ja tuleva aasta lõpus 1060 dollarit, sest USA keskpank karmistab rahapoliitikat. BNP Paribas ootab, et intressitõusu ja tugevneva dollari tõttu surutakse kulla hind alla 1000 dollari poole. UBSi varahalduse vaade on sarnane Roche omale, ehk kulla hind peaks tõusma 1300 dollarile, kuna reaaltootlused on kasvavalt negatiivsed ja dollar nõrgeneb.

Täna maksis unts kulda 1223 dollarit.