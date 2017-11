Kas tulevik on roosiline? Eesti iduettevõtte lahendus valiti Hiinas parimate toodete hulka

Teaduspargi Tehnopol kliendi Citynteli tark tänavavalgustuse lahendus valiti Hiina kõrgtehnoloogiamessil China High Tech Fair 2017 parimate toodete hulka.

"Arvestades Hiina suurust ning seda, et konkursile esitatati sadu väga erinevaid tooteid on see meile kindlasti suureks tunnustuseks ning oleme selle üle väga uhked. Hiinast tuleb palju uusi tehnoloogilisi lahendusi ning see tunnustus ei ole mitte ainult meile vaid kogu Eesti tehnoloogiasektorile. See näitab, et suudame olla konkurentsivõimelised kogu maailmas. Kindlasti avab see meile uksi nii maailma suurimal turul Hiinas kui ka mujal. Oleme tänu sellele tunnustusele loonud messil palju kontakte läbi mille loodame avada ukse Hiina turule," ütles Citynteli juhatuse esimees Alar Võrk.

Lisaks Cityntelile on messil ühise stendiga väjas EAS, Timbeter ja Lean Enrerprise Estonia ning suur huvi on nii Eesti e-residentsuse kui ka Timbeteri ning Lean Enrerprise Estonia lahenduste vastu.

Citynteli poolt arendatud targa tänavavalgustuse lahendus põhineb Eesti teise iduettevõtte Thinnect ning TTÜ teadlaste poolt välja töötatud uue põlvkonna asjade interneti tehnoloogial.

Citynteli tark tänavavalgustus, mis võimaldab säästa valgustusele kuluvat energiat ja tänavavalgustuse hoolduskulusid, on kasutusel ka Teaduspargis Tehnopol.