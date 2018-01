Kas tunned end ära? 10 kõige viletsamat põhjust, millega inimesed põhjendavad enda jaoks vastiku töö tegemist

On inimloomuses jätkata selle tegemist, mida sa juba teed. Inertsil on suur võim, kirjutab personali-

ja töökeskkonna spetsialist Liz Ryan Forbesis.

On 2018. aasta algus ja perfektne aeg endalt küsida: „Kas ma olen endiselt õiges kohas tööl? Kas see töö väärib minu aega ja energiat ka sel aastal?"

Mitmed inimesed petavad end kui ütlevad, et suudavad veel aasta või paar enda jaoks halvas töökohas töötada. Siis ühel päeval hakkavad nad ärkama ägeda peavaluga või satuvad nad ülemusega teineteise peale karjuma. Nende aina hoogu kogunud frustratsioon tuleb lõpuks välja.

Ära lase sel endaga juhtuda! Küsi endalt see küsimus: „Kas ma olen tööl õnnelik ja edukas või ma lihtsalt tiksun seal?"

Otsusta, kas sa veedad ka järgmised 12 väärtuslikku kuud oma elust seda tehes või proovid midagi uut.

Kas uue töö otsimine on hirmus tüütu? Muidugi on. Aga see on ka õppimise võimalus. See annab sulle rammu juurde. Me kõik tahame saada tugevamaks.

Siin on kümme halvimat põhjust, miks jääda tööle, kui see ei ole sinu koht:

1. Sest see on turvaline;

2. Sest mulle meeldivad mu kolleegid;

3. Sest ma juba tean, kuidas seda tööd teha;

4. Sest saatan, keda sa tunned on parem, kui see, kes on tundmatu;

5. Sest ma olen liiga vana, et töökohta vahetada;

6. Sest on raske uut töökohta leida;

7. Sest tegelikult ei olegi siin töötada nii halb;

8. Sest ma ei tea, mida ma selle töö asemel teeksin;

9. Sest ma ei soovi, et mu ülemus teaks, et ma tööd otsin;

10. Laste pärast.

„Ma vihkan oma tööd, aga ma hoian sellest kinni, sest see on kindel koht," ei ole loogiline argument. Kui sa just ei plaani minna sealt otse pensionile ja tead absoluutselt kindlalt, et nad hoiavad sind kuni pensionile minekut ka kinni. Mida kauem sa sel töökohal oled, seda halvem. Kas sa tõesti tahad oma elu veeta tehes midagi, kuna sa ei julge oma mugavustsoonist välja tulla ja võtta riske - aastast-aastasse?

On väga hea töötada inimestega, kes meile meeldivad, aga on vale öelda: „Ma jään tööle, sest mulle meeldivad kolleegid" ja sa tead seda. Masendusele meeldib seltskond. On tore, kui sinu ümber on kaastundlikke ja sarnaselt mõtlevaid inimesi, kui sa oled meeleheitel, aga veel parem on töötada inimetega, kes oma tööd armastavad ja ka see, kui sa ise oma tööd armastad. Kui sulle kolleegid meeldivad, siis saa nendega lähedaseks sõbraks ja kohtu nendega väljaspool tööaega. Sa võid ka neid inspireerida astumaks julgeid samme!

Kõik tunnevad end mugavamalt keskkonnas, mida nad tunnevad. „Mulle ei meeldi töö, aga vähemalt olen sellega harjunud," on ehk kõige halvem põhjus jääda kohta, mis su elujõu endasse neelab. Elu ongi elukestev õppimine. Sa oled väärt seda, et tunneksid end oma professionaalses elus hästi. Mina usun seda. Kas ka sina ise?

Kõik, kel ei ole jäänud 1 kuni 2 aastat pensionini on veel piisavalt noored, et töökohta vahetada.

Kas tööturul on tunda vanuselist diskrimineerimist? Jah, loomulikult. On nii seda kui sadat muud liiki diskrimineerimist. See ei ole piisavalt hea põhjus, et jääda tööle kohta, mida sa vihkad.

„On raske leida uut töökohta," „See töökoht ei olegi nii halb" ja „ma ei tea, mida ma teen, kui ma otsustan töökohta vahetada," viitavad kõik ühele samale mõtteviisile - ma annan alla.

Kõik suudavad samastuda tundega: „Võib-olla ma peaksin oma olukorda parandama, aga see tundub olevat minu jaoks liiga suur samm."

Kui meie vaimne tervis on kehv, siis tundubki iga asi, mille me ette võtame, raske kohustusena. Sellise suure asja nagu töö otsimise peale mõtlemine on väsitav. Me ei suuda ette kujutadagi, et suudame tööd otsida. Kui sa aga kujutad ette, kui palju parem oleks sinu elu, kui sa töötaksid tervislikumas töökeskkonnas, siis sinu tuju ja ka tegutsemisvalmidus paranevad.

Ühel päeval saad sa aru, et sa väärid paremat töökohta kui sul täna on. Võta näiteks päevik ja kirjuta sinna aeg-ajalt. Võid kirjutada oma unelmate töökohast. Kirjutada asjadest, mida sulle meeldib teha. Lase oma mõtetel vabalt joosta. Sa pead enda suurepärast tulevikku enne ette kujutama kui sa sellesse suundud.

Võib olla päris ebameeldiv, kui su ülemus saab teada, et otsid töökohta, aga ma olen olnud personalijuht ja karjäärinõustaja üle 30 aasta ja ma olen sellest kuulnud ehk ainult kolmel korral. Kui sa jääd diskreetseks, siis ei pruugi su ülemus teada saadagi. Isegi kui ta teada saab ja sinult selle kohta küsib, siis vasta talle: „Mulle meeldib luua uusi suhteid ning inimestega rääkida." Sa oled täiskasvanud inimene ja sa võid rääkida kellega tahad.

„Ma teen seda jubedat tööd edasi laste pärast," on nõme põhjendus. Ära kasuta on armsaid lapsi ära vabandamaks välja seda, et elad elu, mis sulle ei sobi. Su lapsed tahavad, et sa oleksid õnnelik. Nad vajavad end hästi tundvat vanemat kõigest kõige enam. Hoia oma praegust tööd, aga otsi vaikselt uut kohta. Laste saamine ei tähenda, et sa ei tohi oma potentsiaali avada. Pealegi oled sa neile ju eeskujuks.

Hakka juba täna päevikusse kirja panema, millised võiksid olla sinu suurepärased võimalused. Keegi ei saa sind takistada, kui otsustad teha karjääri, mille sa oled ära teeninud.