Kas tuntud majandusajakiri tegi meelega prohmaka ja valetas ettevõtja kordades rikkamaks?

Seda võiks isegi tolereerida juhul, kui ettevõte näitaks suurt kasvu. 2017. aastal keskel ütles Jenner Forbesile, et tema kosmeetikafirma liigub käibe osas 400 miljoni dollari kursil. Tegelik tulemus oli 330 miljonit. See on 20% prognoositust vähem. Käive oli vaid 7% suurem kui 2016. aastal. Samas kukkus Kylie lipulaevast huule-toodete sarja müük 35%. Ometi otsustas Forbes korrutada kasumi kaheksaga. Jenner ütles Forbesile kommenteerides, et 2018. aasta esimese kuue kuu käive oli tunduvalt parem aasta varasemast sama perioodi käibest, kuid Forbes ei suutnud seda kinnitada. Nad lihtsalt uskusid naise enda sõnu.

Reaalsem oleks kasum korrutada kolme või neljaga. Kõrgem number tähendaks, et Kylie Cosmetics oleks väärt 400 miljonit. Kui Jenner selle rahaks teeks, siis peaks ta maksma kokku 33% maksudeks ning talle jääks 268 miljonit. Tema enda vara väärtus jääb aga teiste majandusväljaannete hinnangul pigem 40 miljoni kanti. Kokku oleks tema vara väärtus seega veidi üle 300 miljoni. Kasumi kolmekordse korrutamisega tuleks vara väärtuseks 240 miljonit dollarit.

Teine asi, mis inimesi ärritab, on väide, et Jenneri näol on peagi tegemist „maailma ajaloo kõige noorema ise oma vara teeninud miljardäriga". Kas see on aga õige, kui oled sündinud jõukasse Kardashian/Jenner perekonda?

USA veebikülg dictionary.com kasutas võimalust ja selgitas, et „ise oma vara teeninud tähendab, et oled edu saavutanud ilma välise abita."

Jenner on kahtlemata väga edukas ettevõtja, kuid Forbes on tema vara väärtuse hindamisel olnud vägagi optimistlik ja loominguline. Forbes saab süüdistusi, et nad on numbreid väänanud turunduse eesmärgil. Et müüa oma väljaannet. Nende lugu jääb aga edaspidi veebis tiirlema kui absoluutne tõde. Püüdku keegi teine väita, et Jenner ei ole nii jõukas.