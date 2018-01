Kas ühe ajastu lõpp? Playboy väljaandja kaalub trükitud ajakirja sulgemist

Playboy väljaandjad võivad lõpetada trükiversioonis ajakirja väljaandmise, kirjutab majandusleht The Wall Street Journal.

„Varem saime kahjumit õigustada, aga ma ei ole kindel, et trükiversioon on tulevikus parim variant sisu meie lugejateni viimiseks,“ vahendab majandusleht Playboy Enterprisesi juht Kon. Playboy Enterprises kontrollosalus kuulub ettevõttele Rizvi Traverse. Ben Kon on selle firma partner.

Ta lisas, et firma keskendub brändile Playboy maailm („Word of Playboy“), mis on oluliselt laiem kui vaid üks väike trükiväljaanne.

Majanduslehe andmetel peab Playboy Enterprises juhtkond läbirääkimisi, et osta septembris surnud ajakirja asutaja Hugh Hefneri pärijatelt 35% suurune aktsiapakk. Ajalehe allikate sõnul võib firma tehingu läbiviimisesse paigutada 100 miljonit dollarit.

The Wall Street Journal märgib ka, et Hugh Hefneri ning kontrollpaki oamniku Rizvi Traverse vahel olid sõlmitud kokkulepped, et trükitud Playboy jätkab ilmumist seni, kuni Hefner elab. Lisaks sellele olid Hefneril volitused mõningaid tehinguid keelata. Pärijatele need volitused edasi ei läinud.