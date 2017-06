Kas uus laenukriis paistab? Briti keskpank hoiatab liigse laenamise eest

Pangad hakkavad finantskriisi õppetunde unustama, hooletu laenamise riskid suurenevad ning see võib nii neile kui majandusele laiemalt probleeme tekitada, hoiatas Inglise Panga president Mark Carney.

Krediitkaardivõlad kasvavad ning keskpank kardab, et pangad on loorberitel puhkamas ning eeldavad, et suhteliselt head ajad iseenesestmõistetavalt kestavad, vahendab The Telegraph.

Laenuandjad vähendavad halbadeks aegadeks kapitalipuhvri kogumist, juhuks kui väljalaenatud summad peaks hapuks minema ning selline käitumine võib neile majanduslanguse ning klientide probleemide korral tõsiseid probleeme tuua.

„See on mineviku õppetundide unustamine, või ei ole neid õppetunde päriselt omandatud,“ lausus Carney, lisades, et majandus tervikuna edeneb kenasti ning üldine laenamine ei ole liiale läinud. Kuid tarbijalaenud kasvavad enam kui 10% aastas ning eriti suur on kasv krediitkaartide ning autolaenude osas.