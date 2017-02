Kas välisminister käib jala? Novembris kulus Sven Mikseri ametiauto kütusele kõigest 50 eurot

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni esimees Andres Herkel esitas kuu alguses kõikidele ministritele arupärimise, milles nõudis üksikasjalikku ülevaadet nende haldusala autopargi ja transpordikulu kohta. Välisministeeriumi vastusest selgub, et ministri ametiauto kütusele palju ei kulutata.

"Mitu kasutuses olevat ametisõidukit on teie ministeeriumi haldusalas seisuga 1. jaanuar 2017 ja palju kulus neile raha? Palun tooge vaija autode arv haldusala asutuse kaupa, markides, kas see on liisitud, renditud või omandis ning milliste ülesannete/funktsioonide tarbeks on see soetatud," seisab Herkeli päringus.

Välisministeeriumi haldusala kasutuses oli 01. jaanuar 2017 seisuga 102 sõidukit, millest kaheksa sõidukit on hetkel võõrandamise ootel. Sõidukitega kaasnes 2016. aastal 621 707 euro mahus kulutusi, mis jagunesid järgnevalt:

Kütus: 132 164 eurot

Korrashoid ja korrashoiumaterjalid: 40 160,90 eurot

Remont: 132 531,15 eurot

Kindlustus: 150 697,29 eurot

Rent: 61 796,95 eurot

Muud majandamiskulud: 104 357,28 eurot



Välisministeeriumis on ministri kasutuses ametisõiduk Audi A6, mis on liisitud 2014. aastal ja kantsleri kasutuses ametisõiduk Audi A6, ostetud 2016. aastal hinnaga 48 098 EUR. 2016. aastal oli välisministrid Marina Kaljurand, Jürgen Ligi ja Sven Mikser.

Ministri ametiauto Audi A6 sedaani kütusepaagi maht on 65 liitrit. Tundub uskumatuna, kuid Andres Herkeli arupärimise vastusest selgub, et välisministri ametiauto kütusele kulub kuus keskmiselt vaid 103 eurot.