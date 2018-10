Kas vanarehvidest tehtud kütus võib tõesti liigituda taastuvenergia alla?

Selle nädala reedel hakkas kehtima keskkonnaministri määrus, mis ütleb, et vanarehvidest tehtud rehvihaket võib lisada põlevkivile põlevkiviõli tootmiseks ja selle määrusega ei ole rehvihake enam jääde, vaid tahke materjal. Et Eesti Energia saaks oma kateldes rehve koos põlevkiviga siiski põletada tööstuslikus mahus, on vaja ära oodata ka keskkonna kompleksloa täiendamine mis on praegu pooleli. "Eelduste kohaselt avaneb meil võimalus vanarehvidest tööstuslikku õlitootmist alustada 2019. aastal," ütles Eesti Energia pressiesindaja Kaarel Kuusk.

Lisaks sellele, et põletades on suhteliselt lühikese ajaga võimalik vanarehvidest lahti saada (EE võimekus oleks kasutada 300 000 tonni rehve, Eestis tekib aastas kuni 12 000 tonni vanarehve), võib kujuneda olukord, kus aastatepikkuseks tülikohaks olnud ja keskkonda saastanud rehvikütus saab - bürokraatia abiga - hoopis transpordisektori "roheliseks" muutmisele kaasa aidata.

"Puhta energia paketiga heaks kiidetud taastuvenergia direktiivi muudatused näevad tõesti ette võimalust klassifitseerida teatud tingimustele vastavatest jäätmetest toodetud kütuseid selliselt, et nende kasutamine panustaks riigi transpordisektori taastuvenergia eesmärgi täitmisesse, kuid mitte riigi üldise taastuvenergia osakaalu," selgitas majandusministeeriumi energeetika osakonna juhataja Timo Tatar. Ta rõhutas ka, et hetkeseisuga see kuidagi Eesti osakaale või eesmärke ei mõjutaks, sest toodetud toorõli siin ei kasutata, kuna Eestis puudub rafineerimisvõimekus.