Kas Venemaa president Vladimir Putin on maailma rikkaim inimene? Finantsisti kinnitusel on tal vara rohkem kui Bill Gatesil ja Jeff Bezosel kokku

Teisipäeval võttis Amazoni asutaja Jeff Bezos Microsofti asutajalt Bill Gatesilt lühikeseks ajaks maailma rikkaima inimese tiitli, kuid pidi sellest aktsia hinna languse tõttu taas loobuma. Kuid finantsist kinnitab, et tegelikult peaks edetabelit juhtima hoopis Venemaa president Vladimir Putin, kel on vara rohkem kui kahel esimesel mehel kokku, kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Putini netovara väärtuseks hinnatakse 200 miljardit dollarit, kinnitas endine Hermitage Capital Managementi juhatuse esimees Bill Browder, kes eelmisel nädalal Senati komitee ees tunnistusi andis.

„Minu hinnangul on Putin hämaral teel oma vara kasvatanud 200 miljardi dollarini,“ vahendab The Atlantic Browderi kongressi ees öeldut. „Ta hoiab oma raha lääneriikides ning kogu tema sealne raha on potentsiaalne külmutamise ja konfiskeerimise teema,“ lisas ta.

Browderi sõnul on kogu Putini vara kogutud saatanlikul moel.

„Venemaal töötab Putini heaks umbes 10 000 ametnikku, kellele antakse korraldus tappa, piinata, röövida, inimestelt raha välja pressida ning nende vara arestida,“ rääkis ta.

Browder oli Hermitage Capital Managementi asutaja ning juht. Firma tegeles aastatel 1996-2005 Venemaal finantsnõustamisega ning oli investeerinud Venemaa aktsiatesse neli miljardit dollarit. 2005. aastal tembeldati Browder ohuks rahvuslikule julgeolule ning teda ei lubatud riiki. Pärast tema väljatõrjumist arestiti Hermitage Capital Managementi fondide varad ning Bowderi kinnitusel varastasid Putini ametnikud 230 miljoni dollarit maksuraha, mis ettevõte oli riigile tasunud.

Browder andis Kongressi ees tunnistusi, sest advokaat Sergei Manitski, kelle ta oma firma arestimist uurima palkas, piinati ning lõpuks tapeti valglas 2009. aastal. Sellest ajast saadik on Browder olnud Venemaa korruptsiooni paljastaja ja eestkõneleja. Seetõttu kutsuti ta ka Kongressi ette Venemaa USA presidendivalimiste mõjutamise uurimise raames tunnistusi andma.