Kasela: Seeder, te ajate kriminaalselt vastutustundetut juttu suust välja

IRLi esimeheks valitus Helir-Valdor Seeder ja uued eestseisuse liikmed Foto: Hendrik Osula

Helir-Valdor Seeder - ma arvan, et teie aeg poliitikas on ümber. Ja nii arvavad ka ülejäänud 706 185 II sambaga liitunut. See ei ole mitte ainult rumal, vaid kriminaalselt vastutustundetu, mida te suust välja ajate, kirjutab investeerimispankur Indrek Kasela näopostituses.