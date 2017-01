Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uus juht Keit Kasemets ütles intervjuus Eesti Päevalehele, et kuna nn Junckeri rahastusprogrammi oodatud mahud suured, siis eeldab see head koostööd ja Eesti ettevõtjate riskimist ning omafinantseeringut. Euroopa laenuraha vahenditest saab katta ainult osa.

Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile on olnud südamelähedane investeeringute hoogustamine. Kas ja mida on Eestil siin oodata, kui palju me suudame neid võimalusi kasutada?

Kui vaadata statistikat või juba kasutusel olevaid vahendeid, siis on Eesti olnud väga tubli Euroopa strateegilise investeeringute fondi vahendite kasutaja. On olnud üks suurem investeering, kus Euroopa Investeerimispanga kaudu on raha saanud Tallinna lennujaam, kuid on ka neli väiksemat lepingut, mis on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele garantiide või laenude andmisele. Kaks neist on Kredexi kaudu, samuti on leping Swedbankil ja Pohjola pangal.

See ei tähenda, et võimalused oleksid ammendunud. Arvan, et finantsvahendite kättesaadavuses peitub palju võimalusi ning kui väikese ja keskmise suurusega ettevõtete pool on kaetud, tuleks vaadata just nendesse valdkondadesse, mis on investeerimisvahendite põhiline eesmärk. Kus on uuendusmeelsus, tehnoloogia areng, innovaatilisus, uued investeeringud. See saab kindlasti olema üks minu eesmärke, et tutvustada neid võimalusi ettevõtlusorganisatsioonide ja ülikoolide kaudu, et leida potentsiaalsed projektid, mida Euroopast saaks rahastada.

Tõsi, alati jääb meie n-ö probleemiks, et Eesti on väike, oodatud mahud aga suured. See eeldab head koostööd ja Eesti ettevõtjate riskimist ning omafinantseeringut. Nagu öeldud: neist vahenditest saab katta ainult osa