Käsi peseb kätt: Oleg Ossinovski kaaslanna tasus korruptsioonisüüdistusega Läti pankrotihalduri 500 000 eurose kautsjoni

Korruptsioonisüüdistusega Läti pankrotihalduri Māris Sprūdsi 500 000 eurose kautsjoni aitas tasuda Oleg Ossinovski kaaslanna, 28-aastane Anastasija Udalova, kirjutab kompromat. lv.

Kohtunik määras Sprūdsile poole miljoni euro suuruse kautsjoni 14.veebruaril ning selle summa leidmiseks anti aega kuu. Kompromati allikate kohaselt õnnestus süüdistataval summa kokku saada juba kahe päevaga ning arestikambrist vabaneda. Allikate sõnul maksis Sprūdsi eest kautsjoni Anastasija Udalova, kes on tuntud lähedaste suhete poolest Oleg Ossinovskiga.

Udalova ise küll eitab seda infot, kuid väljaande kaks teineteisest sõltumatu allikat jäävad oma väidete juurde.

Nende sõnul laenas Oleg Ossinovski raha Udalovale ning see omakorda tasus Sprūdsi kautsjoni. Ühe versiooni kohaselt teadsid asjaosalised eesootavast kautsjoniotsusest juba varem ning panid summa valmis.

Loe veel

Väljaanne kirjutab, et allikate sõnul loodab Ossinovski omakorda Sprūdsi abile, tema headele sidemetele poliitikute ning Läti kohtusüsteemi osalistega.

On ju Eesti üks rikkamaid inimesi ärimees Oleg Ossinovski Lätis kohtu all ning teda süüdistatakse endisele Läti Raudtee juhile Uģis Magonisele pistise andmises

Süüdistuse kohaselt leppisid Magonis ja Ossinovski millalgi 2014. aasta augusti ning 2015. aasta alguse vahel kokku, et Ossinovski annab 800 000 eurot pistist ning Magonis langetab selle eest eesti ärimehe firmat Skinest Rail soosiva otsuse. Lisaks pidi Magonis Skinest Raililt ostetavate vedurite ostu ka reklaamima. Kokkulepe nägi ette, et Magnonis kasutaks ka oma sõprussuhteid Venemaa Raudteede ametnikega, et Ossinovski saaks vedurite remondi tellimusi. Süüdistuse kohaselt palus Ossinovski Magonise residentsis toimunud kohtumisel pistisesumma vähendamist. Magonis nõustus, et 800 000 euro asemel maksab Ossinovski 500 000. Magonis sai Ossinovskilt 499 500 eurot.

Māris Sprūds keeldus avaldamast, kes ja mis põhjusel tema eest kautsjoni tasus.

Māris Sprūds keeldus avaldamast, kes ja mis põhjusel tema eest kautsjoni tasus.