Kasiinokett esitas börsile aktsiaturult lahkumise taotluse. Kui kiiresti börs reageerib?

Eile õhtul esitas Olympic Entertainment Group (OEG) taotluse Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjonile aktsiate noteerimise tingimusteta ja viivitamatuks lõpetamiseks.

Nüüd on börsil võimalus lükata aktsia börsilt viimise menetlus käima. Börsi vastaval komisjonil on aega kolm kuud, et vaadata läbi lisadokumendid ja kaaluda taotlust. Kui selgub, et tarvis on lisainformatsiooni, pikeneks menetlus veel kolme kuu võrra ehk aktsia ei pruugi positiivse otsuse korral enne kuut kuud börsilt ära saada.

OEG-l on jätkuvalt väga palju aktsionäre. Läinud nädalal oli veel OEG aktsiaid umbes 1600 kontol.