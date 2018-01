Kaspar Korjus käis krüptoraharikkuritega kruiisil

Krüptorahaplatvorm Coinsbank korraldas sel nädalal hiljuti rikastunutele vägeva kruiisi Singapurist Taisse, kohal oli ka Estcoini idee autor Kaspar Korjus. Samal ajal pööras bitcoin suurde langusse (millest on praegu taastumas), mis tõsiusklikke aga sugugi ei morjendanud, kirjutab Bloomberg.

Kui 600 entusiasti, paljud neist noored mehed esmaspäeval kruiisile läksid, oli bitcoin väärt umbes 13 500 dollarit. Kui nende mitmesajameetrine laev kolmapäeval Taisse jõudis - vaid 10 000. Sellest hoolimata oli erarannale kogunenud seltskond lõbusas tujus. Pidu hoidis käimas sangria, Red Bull ja bitcoiniteemaline muusika.

Entusiastide loogika on lihtne - "miski ei lähe otse üles". Sellega, et krüptorahad aeg-ajalt suuremaid kukkumisi läbi teevad, on arvestatud. "Sa kas usud sellesse või mitte," ütles osaleja Ronnie Moas ajakirjanikule.

Kõnesid pidas kirev seltskond, muuseas oli kohal Jose Gomez, endise Venezuela presidendi Hugo Chavezi abi ning Jorg Molt, bitcoini juba algusaastatel ostnud mees, kes väidab, et tal on seda 2,8 miljardi dollari eest. Samuti oli kohal ka Kaspar Korjus, e-residentsuse programmi juht, kes viimasel ajal on asunud Estcoini ideed promoma.

Konverentsi tõenäoliselt suurim tõmbenumber oli aga omanimelise antiviirusprogrammi looja, suurärimees John McAfee. 2012. aastal sattus mees Belizel suurtesse jamadesse, kui kohalik politsei kahtlustas teda narkootikumide tootmises ja relvade omamises. Mingil hetkel hakati teda lausa mõrvaga seostama. Mees põgenes riigist ja nimetab toimunut korrumpeerunud ametnike tagakiusamiseks.

Nüüd on temast saanud bitcoini "evangelist", kes krüptoraha häid omadusi oma ligi 700 000 Twitteri jälgijale kuulutab. Mees on asutanud ka krüptoraha kaevanduskompanii.

"Detsentraliseeritud süsteemi ei saa keelustada. See on sama, nagu proovida kanepit ära keelata," ütles mees pärast oma esinemist.

Endine söekaevandaja Rowan Hill ütles ajakirjanikule, et läks tänu krüptorahasse investeerimisele 26 aastaselt pensionile. "Paljud inimesed ei kannata hinnakõikumisi välja ja müüvad kõik maha. Nemad kaotavad," teatas ta rannal päikest võttes.