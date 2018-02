Kasutatud sõidukite müüja Mobile.ee ostis ära Metro Auto

Seni ainult kasutatud sõidukitega tegelenud Moneklar OÜ, mille tuntuim kaubamärk on Mobile.ee, ostis 20. tegutsemisaasta puhul ära uutele sõidukitele spetsialiseerunud ettevõtte Metro Auto OÜ. Tehingu tulemusena sai Metro Auto müügi- ja teeninduskeskuse uueks nimeks Mobile Autokeskus, kus alustas äsja tööd Mobile.ee.

Tallinnas aadressil A. H. Tammsaare tee 53 asuvas Mobile Autokeskuses tegutseb nüüdsest korraga Mobile.ee tellimiskeskus kui ka Mobile.ee kasutatud sõidukite müügisalong, ühtlasi jätkub hoones uute Peugeot ja Mitsubishi sõidukite müük ning hooldus.

Moneklari juht Silver Havamaa lausus, et uus müügisalong annab võimaluse pakkuda klientidele olulisi lisaväärtusi. "Klientide ja käibe stabiilse kasvu tõttu olime juba ammu uue koha otsingul – sisu oli ettevõttel juba varasemalt hea, aga kest oli ajale jalgu jäänud. Nüüd vastavad mõlemad meie ootustele ning veel enam, uus ja parem asukoht andis meile juurde ka suure kere- ja lukksepatööde töökoja ning kogu see kooslus annab kindlasti tugeva lisaväärtuse nii klientidele kui ka ettevõtte edasisele arengule," ütles Havamaa.

"Tänu kere- ja lukksepatööde töökojale on meil võimalik sõidukeid hooldada müügihetkest alates, millest tulenevalt teame detailselt masina tausta ja saame kliendile järgmise auto soetamisel pakkuda tema olemasoleva sõiduki eest rohkem kui tavapäraselt," lisas ta.

Loe veel

Uue müügisalongi pakutavate võimaluste kõrval aitab Havamaa sõnul Metro Auto ost tõsta ettevõtte väärtust ja suurendada klientides usaldust. "Eks uute sõidukite müük on ilmselt natukene iga automüüja unistus ja kindlasti n-ö järgmine kui mitte viimane pulk autoäri redelil. Lisaks on uute sõidukite müügiõiguste saamine vägagi piiratud ja üsnagi keeruline – nende saamiseks on vaja vastata päris paljudele nõudmistele ja tingimustele," selgitas Havamaa.

Seejuures ei olnud aga uute autode müük omaette eesmärgiks. "Metro Auto ostu puhul on tegemist pigem paljude asjaolude kokkulangemisega, kus soovitud uue asukoha, töökoja ja muuga tuli kaasa ka uute sõidukite müügiõigus," sõnas ta.