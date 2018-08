Kasv kasvu pärast pole Merko jaoks

Enim kasvasid ehitustööde mahud Lätis. Nii esimeses kui teises kvartalis tehti väljaspool Eestit rohkem töid, kui kodumail. Kasvu kasvu pärast aga ei soovitagi. "Ehituse sisendhindade kallinemise ja peatöövõtu turu tiheda konkurentsi tõttu pole aga ehitusmahtude kasvatamine kontsernile eesmärk omaette – keskendume ehitusteenuse kvaliteedile ja kasumlikkuse parandamisele," märkis firma börsiteates.

Kontserni uute ehitustellimuste maht oli esimesel poolaastal väiksem kui teostatud tööde maht ja ehituslepingute portfell tervikuna kahanes. Kuna suuri ärikinnisvara objekte on viimastel aastatel Baltikumis palju käivitatud ning ehitamine läinud kallimaks, on tellijad ettevaatlikumad uute projektidega alustamisel. "Jätkuvalt ei ole meil erilist edu olnud riigihangetel ning siin on uute tellimuste mahtu väga keeruline prognoosida, kuna projektide ettevalmistus on väga pikaajaline, tihti ületavad ehituspakkumised tellija rahalisi võimalusi, mistõttu hankeid tühistatakse või lükatakse edasi. See mõjutab kindlasti meie tellijatele pakutavate ehitusteenuste mahtusid 2019. aastal," seisab teates.

Kortereid rajatakse kõigis Balti pealinnades

Balti riikide pealinnade korteriturul olulisi muutusi teises kvartalis ei toimunud. Uusi arendusprojekte käivitatakse jätkuvalt üsna suures mahus nii Tallinnas kui Vilniuses. Juhtkonna hinnangul on Riias märke korterituru aktiveerumisest, seda aga eelkõige odavamas hinnasegmendis. Korteriarendus on jätkuvalt kontserni keskne ärisuund, millesse investeeritakse.

Esimese poolaastaga müüs Merko Ehitus 168 korterit kogumaksumusega 16,3 miljonit eurot (käibemaksuta), sh teises kvartalis 117 korterit kogumaksumusega 12,0 miljonit eurot (käibemaksuta). Sel aastal on Merko käivitanud Baltikumis kokku kuues arendusprojektis 349 korteri ehituse ning investeerinud tänavu käivitatud ja juba töös olevatesse arendusprojektidesse 13,6 miljonit eurot.

Teises kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis näiteks T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskus, Maakri Kvartal, Öpiku Ärihoone B-maja, Tallinki büroohoone ja Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonna residents.