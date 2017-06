Kasvanud kildanafta tootmine ajab naftahindu langusse

Naftahinnad olid täna hommikul languses; neid suruvad allapoole nii USAs kasvav kildanaftatootmine kui ka ülermaailmne naftanõudlus, mis omakorda eriti kasvada ei taha.

Nõudluse kasvu pärssumise märgid on naftahinnad kukutanud sama madalale, kui mullu sel ajal mil naftatootjate organisatsioon OPEC liitlastega tootmismahu kärbetest teatas, vahendas Reuters.

Naftakauplejad ütlesid agentuurile, et hindu suruba allapoole ka kasvav USA kildanafta tootmine. Juba 22. nädalat järjest on naftapuurtornide arv USAs kasvanud, mis on rekordilise pikkusega jada. Mulluse maiga võrreldes on USAs lisandunud 431 naftapuurtorni.

Põhjamere Brenti nafta barrel maksis täna hommikul Londonis 47,19 dollarit, langedes päevaga 0,4 protsenti. USA WTI barrel kukkus pool protsenti hinnatasemele 44,54 dollarit barrelist.