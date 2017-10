Kataloonia firmad hääletavad jalgadega

Eelmisel nädalal hakkas riburada tulema teateid suurkorporatsioonidest, mis toimetavad oma tegevuse Katalooniast mujale Hispaaniasse, kirjutab Päevaleht.

Reedel teatas regiooni suurim ja Hispaania suuruselt kolmas pank CaixaBank, et kolib oma peakorteri Barcelonast Valènciasse. Sellega väldib pank ohtu, et peab end ühel hommikul avastama euroalast väljas ja tunnustamata riigi pealinnas. Lahkumisest on teatanud ka Banco Sabadell, kinnisvarafirma Inmobiliaria, telekomifirmad Eurona ja Cellnex, tekstiilitootja Dogi International Fabrics ja teised ettevõtted, sealhulgas Eestigi turul tuntud veinitootja Freixenet.

Ebakindlas seisus on ka Hispaania ja kogu maailma suurim rõivafirma Inditex, kelle tuntuim bränd on eestlastelegi hästi tuttav Zara. Kuigi nende peakorter asub riigi teises otsas Galicias, on firmal Kataloonias hulk harukontoreid, tarnijaid ja suur logistikakeskus. Hiljuti sõlmis Inditexiga koostööleppe ka Eesti pakirobotifirma Cleveron, niisiis võib Catexiti mõju kaudselt jõuda ka Eestini.

Välisfirmadest on Kataloonias näiteks kolm Volkswageni tehast, mis annavad tööd üle 14 000 inimesele. Nestlél ja Airbnb’l on jällegi Barcelonas peakorter. Kuna Hispaania on maailma suuruselt kolmas turismimaa, on ärevad ajad ka turismi- ja hotellifirmadel.