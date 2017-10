Kataloonia iseseisvuspüüdlus võib äritegevuse segi paisata

Kataloonia on Hispaania majanduse mootor, kirjutas Bloomberg. Seetõttu on enne referendumit närviliseks muutunud ka kohalik ärikogukond, mille saab tinglikult jaotada kolmeks: kohalikud suurtegijad, piirkonnas tegutsevad muu Hispaania firmad ja välismaa firmade filiaalid.

Kataloonia firmadest on haavatav näiteks Caixabank – regiooni tuntuim ettevõte ja Hispaania suuruselt kolmas pank. Caixabankil on omakorda osalus Hispaania suurimas telekomis Telefonica ja naftahiius Repsol, mis mõlemad paiknevad pealinnas Madridis.

Võib mõjutada ka Eesti firmat

Ebakindlas seisus on ka Hispaania ja kogu maailma suurim rõivafirma Inditex (tuntuim bränd Zara). Kuigi nende peakorter asub riigi teises otsas Galicias, on firmal Kataloonias hulk harukontoreid, tarnijaid ja suur logistikakeskus. Muuseas sõlmis Inditexiga hiljaaegu koostööleppe Eesti pakirobotifirma Cleveron.

Välisfirmadest on Kataloonias näiteks kolm Volkswageni tehast, mis annavad tööd üle 14 000 inimesele. Nestlél ja Airbnb’l on jällegi Barcelonas peakorter. Kuna Hispaania on maailma suuruselt kolmas turismimaa, ähvardab eriti ärev aeg turismi- ja hotellifirmasid.

Probleem on tekkinud ka riigieelarve vastuvõtmisega. Peaminister Mariano Rajoy oleks pidanud järgmise aasta eelarvekava juba parlamendile esitama, kuid jättis selle tegemata, sest kardetavasti pole valitsusel selle vastuvõtmiseks piisavalt hääli. Nimelt on Hispaanias võimul vähemusvalitsus, kes sõltub parlamenti kuuluvate baski rahvuslaste toetusest. Nemad mõistagi ei soovi, et keskvalitsus isepäiste regioonidega liiga karmilt käituks.