Katastroofiline jõulumüük viis Briti kaubamajade omaniku aktsia vabalangusesse

Et Eestiski Rocca al Mare keskuses esindatud Briti poeketi Debenhamsi vähemalt aasta avatud poodide müük oli Suurbritannias detsembris katastroofiline, tegi aktsia ettevõtte börsiajaloo suurima päevase kukkumise.

See võib viidata, kuidas ostjad läksid jõuluoste tegema tavapoodide asemel Amazon.comi ja teistesse veebipoodidesse, kirjutab Bloomberg.

Ettevõte teatas, et nende aastalõpu müük vähenes aasataga. Ettevõte andis kasumihoiatuse, teatades, et nad ei suuda nii suurt kasumit teenida kui analüütikud ootasid.

„See on jube pettumustvalmistav tulemus ja viitab kui karmiks on olukord Suurbritannia jaeakaubanduses muutunud,“ teatas maaklerfirma Cantor Fitzgeraldi analüütik Mark Photiades.

Eile teatas seevastu rivaal Next, et neil läks jõulumüük paremini ja seda tänu edukale digitaalärile. Nexti käibest tuleb 40 protsenti e-ärist ja postikataloogide ostudelt, võrreldes Debenhamsi kõigest 15 protsendise online-müügi käibe osakaaluga.

Kuid e-äri polnud Debenhamsi ainus probleemide põhjus. Oma osa andsid ka brexitist tingitud naela nõrkus, mis viis siseeostuhinnad üles ja suunamuutus, mille kohaselt vähendasid inimesed rõivaste ostmist. Debenhams on lisanud kaubamajadesse kohvikuid, baare ja restorane, et meelitada ostjaid tagasi poodidesse, kuid seni on see küll väga piiratult tulemusi andnud.

Et Suurbritannia on Euroopas internetis ostlemise juhtriik, on just selle maa kaubamajaketid kannatamas. BHS ja Austin Reed on juba pankrotis ning Marks & Spencer sulgeb juba osa poode.

Loe veel

Kuid lisaks online-kaubanduse võidukäigule on ka nagu kaarnad laiba kallal ka odavpoeketid. Saksamaa päritolu Aldi teatas, et nende jõulumüük kasvas aastaga 15 protsenti.

Odey varahalduse riskifondijuht Crispin Odey on juba jõuludest panustanud Debenhamsi aktsia langusele. Ta ütles, et sisuliselt käib võidujooks kas Debenhams või House of Fraser kukub esimesena.

Debenhamsi aktsia kukkus täna 24 protsenti. See on aktsia suurim päevane kukkumine alates börsile minekust 2006. aastal. Sport Direct Internationali asutaja Mike Ashley'le kuulub Debehamsis 21 protsendine osalus.

Ettevõte hoiatas, et tõenäoliselt tuleb aasta maksueeleelne kasum 55-65 miljoni naela vahemiku. Analüütikud ootasid firmalt 82 miljoni naelast kasuminumbrit.