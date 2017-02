Katusepollar tagab katusel turvalisuse

Turvalisus ennekõike!

Katusel töötavate või liikuvate inimeste ohutuseks on oluline kasutada selleks ette nähtud katusepollareid. Eestis pole katusepollarid veel kohustuslikud, aga on heameel tõdeda, et üha enam kinnisvaraarendajaid ja kinnisvara omanikke, aga ka riigiasutusi neid kasutab, sest ohutusse ja turvalisusesse tasub investeerida.