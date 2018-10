Katuserahast 400 000 jõuab Saaremaa teedesse

Seega on võimalik vallal tänu riigi toetusele tuleval aastal Saaremaa kehvemas seisus kruusateede parandamiseks kulutada võrreldes tänavusega kaks korda rohkem raha, vahendab Saarte Hääl.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas tõdes, et teed ja nende olukord on ülekaalukalt Saaremaa inimeste suurim murekoht, mistõttu on tal hea meel, et valitsus ja ministrid, kellega ta on sel teemal rääkinud, peavad seda samuti oluliseks.

Sel aastal on valla teedele mustkatete ehituseks tehtud kulutusi suurusjärgus 330 000 eurot. Tänavu panustati rohkem ühekordsete katete säilitamisse ehk ülepindamisse ja kruusateede remonti, seega on järgmisel aastal alused olemas, kuhu suuremas ulatuses mustkatet teha.

Saaremaa valla eksisteerimise jooksul on vallaelanikud pöördunud kehvade teede tõttu vallavalitsuse poole kümneid kordi.

Loe lähemalt Saarte Häälest.