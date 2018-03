Kaubamaja arendajad taotlevad Tallinna linnalt luba

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja AS MSI Grupp esitasid linnavalitsusele taotluse projekteerimistingimuste saamiseks Kaubamaja kinnistute uushoonestamiseks.

Taotlus tugineb kehtivatele detailplaneeringutele ja Kaubamaja kvartali rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võidutöö „City Break“ lahendusele.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS juhi Peeter Kütti sõnutsi on projekteerimistingimuste saamine järgmine oluline etapp uue Kaubamaja kvartali loomisel. "Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on täpsustada detailplaneeringuid, et ehitada Kaubamaja kvartalisse mitme eraldi hoone asemele üle kahe kinnistu ulatuv hoonestus," sõnas Kütt.

"Oleme teinud ettepanekuid jalakäijatele mõeldud alade laiendamiseks Kaubamaja tänaval ja Laikmaa tänaval muu liikluse arvelt. Oluline on ka jalgsi liikujate turvaline ühendus Viru Keskuse ja Tammsaare pargi suunal, mis on selles südalinna piirkonnas jalakäijate olulisemad liikumissuunad. Valdav osa meie iga-aastasest 10 miljonist külastajast tuleb väljastpoolt kesklinna ja 40% väljastpoolt Tallinna. Kaubamaja suurenemisega ja büroohoone lisandumisega kvartali külastatavus kindlasti kasvab. Seetõttu on oluline, et meie asukoht võimaldab head juurdepääsu ka autoga liiklejatele,” ütles Kütt.

Projektijärgselt viiakse tänavalt kõik parkimiskohad ära.