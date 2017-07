Kaubamaja hakkab Lätis Škodasid müüma

Tallinna Kaubamaja Grupp AS asutas Lätis uue tütarettevõtte VERTA AUTO SIA, millest saab Škoda uute ja kasutatud autode ametlik müügi- ja teeninduskeskus. Uus keskus avatakse 2019. aastal Riias Bikernieku tänaval, teaas ettevõte

„Populaarse Škoda automargi esindamine Lätis on Tallinna Kaubamaja Grupi jaoks kahtlemata oluline verstapost. Näeme autokaubanduses suurt potentsiaali ning oleme aastate jooksul sellesse valdkonda palju panustanud,“ rääkis grupi juhatuse esimees Raul Puusepp. „Autokaubandus on olnud Grupi strateegiliseks tegevusvaldkonnaks juba viimased 10 aastat ja on seda kindlasti ka edaspidi,“ lisas Puusepp.

Praegu müüb Škodasid Lätis firma Karlo motors.

Tallinna Kaubamaja Grupi autokaubandussegment on sõltumatu diilervõrguga KIAde maaletooja Baltikumis ning tegeleb sõiduautode jaemüügiga kahes müügisalongis Tallinnas ning ühes müügisalongis Riias ja ühes Vilniuses.

Lisaks KIAdele on valikus mitmed teised automargid, nagu OPEL ja Cadillac Eestis ning Peugeot Lätis. Grupi autosegmendi 2016. aasta käive oli 82,6 miljonit eurot.