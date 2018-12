Kaubamaja juht: soomlaste kriitikat meie kohta tasub tõsiselt võtta, sest maailmas on palju teisi kohti, kuhu minna

Laugus möönis, et Eesti viimaste aastate alkoholipoliitika on põhjanaabrite soomlaste ostukohtade valikule mõju avaldanud. „Aktsiisikaubad olid tihti üheks oluliseks põhjuseks, miks Eestisse ostureisile tuldi. Täna see enam nii pole ja see kindlasti ka põhjus, miks soomlased Eestisse vähem reisivad,“ lauasus ta. Mõju tavakaubandusele on lauguse sõnul kokku raske hinnata, kuid kindlasti on see oluline. Kui siia juurde liita veel kaotused teenuste, toitlustuse ja majutuse valdkonnas, siis mõju laekumata maksude ja tegemata käivete vaates on tema sõnul märkimisväärne.

Soome ajaleht Ilta-Sanomat kirjutas sel nädalal lugejaküsitlusele tuginendes, et soomlased on Eesti suhtes väga kriitilised ning tänapäeva Eesti on nende jaoks hinna poolest kallis maa, kus elab kõrk rahvas. Soome keelt siin ei taha enam keegi osata ning teenindus on üleolev ning eemaletõukav.

Lauguse sõnul tasub Ilta-Sanomate uuringus välja toodud kriitikat tõsiselt võtta. „Maalimas on täna väga palju sihtkohti, kes turistide tähelepanu pärast konkureerivad. Kui me igapäevaselt oma teenuste kvaliteedi ja kuvandiga piisavalt ei tegele, siis võime oma positsiooni kiiresti kaotada,“ lausus ta.

Kaubamajal on oma klientidega Lauguse sõnul vastastikku lugupidavad suhted ning nende kliendid nii kodu- kui välismaalt oskavad hinnata pakutavate toodete ja teeninduskvaliteeti.

Kaubamajas püütakse lähinaabritele pakkuda ka teenindust nende omas keeles. „Kõigis meie müügimaailmades on tööl konsultante, kes lisaks inglise keelele suudavad suhelda ka vene ja soome keeles,“ rääkis ta.