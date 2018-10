Kaubamaja kasum kasvas mõned protsendid

Kolmas kvartal on toonud mitmetes Grupi ettevõtetes kaasa olulisi uuendustöid, osadega neist on Puusepa sõnul praeguseks hetkeks valmis jõutud: „Kolmandasse kvartalisse mahtus tõesti palju uut – kaasajastasime Tartu Kaubamaja 2. korruse välimust, avasime Kristiine keskuses uue kontseptsiooniga ABC Kinga kaupluse ning tegevust alustas I.L.U e-pood. Veel on novembris avanemas uus Selveri hüpermarket uhiuues kaubanduskeskuses T1 ja Kolde Selver Põhja-Tallinnas. Jätkatakse autokeskuste arendustöödega kogu Baltikumis ning Selveri Kulinaaria tehase laienduse projekteerimisega.“

Partnerkaardi programmi kasutajate arv on aastataguse ajaga võrreldes kasvanud 3,9%, ulatudes rohkem kui 667 tuhande kasutajani. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes on enam kui 84%.

Selveri supermarketite ärisegmendi 2018. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 330,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 4,2%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 112,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 3,6%. Selveritest tehti 2018. aasta 9 kuuga 28,9 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 2,6%. 2018. aasta 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 12,9 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 1,6 miljonit. Puhaskasum 9 kuul oli 8,8 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 1,2 miljonit eurot.

Lisaks kahele uuele novembris avada plaanitavale kauplusele plaanib Selver laiendada SelveEkspressi teenust, mis oli III kvartali lõpuks kasutusel juba 44 Selveris. Supermarketite segmenti kuulub septembri lõpu seisuga Selveri kauplustekett 51 Selveri kaupluse, e-Selveri, rändpoe ning kohvikuga, kogumüügipinnaga 94,5 tuhat m², ning Kulinaaria OÜ.

Kaubamajade ärisegmendi 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 69,3 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta samale perioodile alla 2,9%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 22,8 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta III kvartali tulust madalam 2,3%. Kaubamajade segmendi 2018. aasta 9 kuu maksueelne kasum 1,0 miljonit eurot jäi aastatagusele tulemusele alla 53,0%. Kaubamajade 9 kuu tulemust mõjutas sel aastal pikem ja jõulisem suvine allahindluskampaania, kuna pikk talv ja varakult alanud suvi ei soodustanud kevadkaupade müüke. Kolmanda kvartali müügitulu mõjutas olulisel määral Gonsiori tänava remont ja Tammsaare pargi renoveerimine, mis häiris kogu kesklinna liiklust ja jalakäijate liikumist, vähendades Tallinna müügimajja sisenejate arvu. Lisaks toimusid juulis ja augustis renoveerimistööd Tartu müügimaja 2. korrusel, kus septembri alguses avati täielikult uuenenud Naiste Kingamaailm ja Meestemaailm.

Autokaubandussegmendi 2018. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 90,7 miljonit eurot, ületades 19,2% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Kolmanda kvartali 28,1 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 11,5%. Aasta esimesel üheksal kuul müüdi Grupi autosegmendis kokku 4 101 uut sõidukit, sellest III kvartalis 1 222 sõidukit. Segmendi 2018. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 3,8 miljonit eurot, olles 12,9% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem.

Grupi jalatsikaupluste 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 7,2 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,9%. III kvartalis oli müügitulu 2,5 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,1% madalam. 2018. aasta 9 kuu kahjumiks kujunes 0,4 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,6 miljoni euro võrra parem tulemus.

Kinnisvarade segmendi 2018. aasta 9 kuu grupiväline müügitulu oli 4,0 miljonit eurot, kasvades möödunud aastaga võrreldes 8,4%. Segmendi III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,3 miljonit eurot, mis on möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 8,0% suurem. Kinnisvarade segmendi 2018. aasta 9 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 8,0 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 9,0%. Segmendi 2018. aasta III kvartali maksueelne kasum oli 2,6 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 10,3%.