Kaubamaja kriitika: Porto Franco suur parkimiskohade arv ei lahenda probleemi

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS

Porto Franco arendus kahtlemata suurendab kesklinna olulisust tõmbekeskusena, kuid samal ajal on vahemaad piirkonna siseste tõmbekeskuste vahel muutumas pikemaks ning Porto Franco suur parkimiskohade arv ei paikne südalinna külastaja jaoks kõige mugavamas kohas. Samuti tuleb arvestada, et iga uus teenindusasutus ja kontor vajab teatud hulga parkimiskohti enda läheduses, et üldse oma põhifunktsioone täita, kommenteeris Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS juht Peeter Kütt Porto Franco plaanile, et nende parkimisvõimalus lahendab tulevikus ära kesklinna parkimisprobleemid.