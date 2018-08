Kaubamaja otsustas pärast pea kümmet aastat lootust Selveri Läti äri likvideerida

Tallinna Kaubamaja teatas börsile, et Selveri nõukogu andis täna nõusoleku Selver Latvia SIA likvideerimiseks ja Läti Vabariigi äriregistrist kustutamiseks.

Selver avas esimese supermarketi Lätis Ogres 18. detsembril 2008 ning edasi jõuti lõunanaabrite juures avada kokku kuus Selverit. Vähem kui aasta hiljem, 2009. aasta oktoobris teatas ettevõte, et külmutada oma tegevused Lätis, sulgeb kuus sealset Selverit ning koondab 220 töötajat.

Kaubamaja teatas, et alustatud on likvideerimise protsessi ettevalmistamisega. Esimese sammuna likvideerimise protsessis tõstetakse Selver Latvia aktsiakapitali võimaldamaks emaettevõtjale laenu tagasi maksmist. Peale kavandatavat aktsiakapitali suurendamist saab Selver Latvia aktsiakapital olema 284 852 eurot, mis koosneb 2006 aktsiast, neist igaüks nimiväärtusega 142 eurot.

Peale Selver Latvia aktsiakapitali suurendamise kandmist Läti Vabariigi äriregistrisse, võtab Selver AS ainuaktsionärina vastu otsuse Selver Latvia lõpetamiseks. Selver Latvia likvideerijaks määratakse senine juhatuse liige Kristi Lomp, kes on ühtlasi Selver ASi juhatuse liige.

Võttes arvesse, et Selver Latvias ei ole alates 2010. aastast äritegevust toimunud, ei oma likvideerimine mõju Tallinna Kaubamaja Grupi tegevusele. Tallinna Kaubamaja Grupp jätkab Lätis tegevust autokaubanduse segmendis tütarettevõtetes Forum Auto SIA ja Verte Auto SIA, mis tegelevad sõiduautode jaemüügiga.