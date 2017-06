Kaubanduses valitseb tõsine töötajate kriis: Maxima toob suveks Eestisse tööle sada lätlast

Maxima kauplustekett on töötajatega hädas – eestlased ei ole nõus kaubanduses töötama ning selle tõttu peab sisse tooma võõrtööjõudu, seekord ulatavad abikäe sada lätlast.

"Täna ei jätku meil Eestis lihtsalt töökäsi. Oleme proovinud kasutada erinevaid võimalusi – toonud Ida-Virumaalt inimesi Harjumaale, proovinud kaasta noori, kuid ka sellest on vähe. Seepärast ka sel suvel, juba teist aastat järjest, kaasame me logistikakeskusesse töötajaid väljaspoolt Eestit. Eelkõige tulevad uued töötajad Lätist," rääkis Maxima kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets.

Paratamatult on seotud tööpuudus ja antud töövaldkonna madal palgatase. "Inimesed eelistavad töökohti, mis on vastutusrikkamad ja kus on ka selle võrra palgad kõrgemad. See on selline üleüldine tendents Eestis." rääkis ta.

Töökohtade osas käib jutt kaubandusest üleüldiselt. "Meil on täitmata ametikohti nii kauplustes, tootmises, logistikas. Igas tegevusalas on inimesi puudu, see pole ühe või kahe ametikoha küsimus."

"Kaubandus ei ole see valdkond, kuhu tööle minnakse. Vähemalt suurte kaupluskettide puhul," rääkis ta. "Lätist me saame töötajaid rentida ja me teeme seda juba teist aastat. Töö periood sõltub kokkuleppest, sest see on vajaduspõhine. Logistikakeskusesse on eelkõige vaja abi suveks, sest tarne maht on suur ja töö tuleb ära teha. Eestist me lisakäsi ei saa."

Lisaks palgale tagatakse Lätist ja mujalt tulnud töötajatele ka majutus ning võimalusel ka transport. Selle eest hoolitseb partner, kes töötajaid rendib.

Maxima Eesti operatsioonide direktor Marko Põder tõdes,et Eesti demograafilisi trende arvestades püütakse järjekindlalt leida viise efektiivsemateks tegutsemisviisideks, et tööjõu vajadus oleks väiksem. Inimestele, kes tööd teha soovivad, pakutakse paindlikku rakendust. "Näeme vajadust ka tulevikus tööjõudu palgata teistest riikidest ning samal ajal pakkuda Eesti elanikele sobivatel töötingimustel rakendust, et töötada saaks võimalikult lai ring inimesi erinevate vajadustega – kooliõpilastest pensionärideni," kinnitas ta.

Põdra sõnul on kaubandussektoris töötasud sarnased ning Maxima pakub teistega võrreldavat töötasu.

Maxima logistikakeskuses ja kauplustes on praegu 45 Lätist renditud töötajat. Logistikakeskuses töötavad nad enamasti komplekteerijatena, kauplustes saalitöötajatena.

Töötajate lepingute tähtaegade kohta Maximal Põdra sõnul infot ei ole, sest neil ei ole nendega töölepingut.

Eestistki saab mõnevõrra leevendust

Siiski on nad suutnud leida töötajaid ka kodukamaralt. Ta toob välja mõned grupid, mis kriisi leevendavad:

Õppivad noored - sel suvel liitub nende meeskonnaga 500 õpilast vanuses 16-18 eluaastat; soovijaid on rohkemgi. Olemas on ootelist;

Teiste regioonide töötajad - Maxima pakub suurema tööpuudusega piirkondade elanikele võimalust töötada vahetustega teistes Eesti regioonides; majutus ja transport on keti kulul. Nii on leidnud tööd üle 100 Ida-Virumaa elaniku.

Erivajadustega inimesed - Maxima teeb tihedat koostööd nii nende perede kui ka ühendustega, et nad leiaksid endale rakendust nö tavalises elus; on konsultante iseteeninduskassade juures, müügisaali töötajaid ja kassapidajaid.

Töötud - kuni töökohapõhise väljaõppeni.

"Seejuures pakume inimestele paindliku tööaega, et tööd saaksid teha erinevate vajadustega inimesed," ütles Ljubobratets.