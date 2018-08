Kaubanduskeskused: külastajate arv on tõesti langenud. Inimestel on rohkem raha ja seda kulutakse pigem reisimisele

Reet Pärgma

guido pärnits Foto: Priit Simson

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits tõdes, et sellel aastal on kaubanduskeskuste külastajate arv tõesti langenud, kuid negatiivset trendi saavad tugevamalt tundma just väiksemad kauplused.