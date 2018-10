Kaubanduskeskuste omanikud vastavad Aprangale: Kristiine ja Rocca al Mare keskus pole hääbuvad keskused

"Nii Rocca al Mare keskuses kui ka Kristiine keskuses on näiteks jõuliselt laienenud LPP Grupp, avades mõlemas keskuses täisbrändiportfelli. Samuti laieneb Kristiines H&M, Rademar ja NewYorker. Rocca al Mare keskuses avatakse peatselt Eesti suurim Rademar. Ankurüürnike näol on meil mõlemas keskuses tegemist heade ja püsivate koostööpartneritega," märkis ta.

"Rocca al Mare keskuse käive on läbi aastate olnud stabiilne. Keskuse külastatavusele on tänaseks positiivselt mõjunud Haabersti ringristmiku avamine, mis on veelgi parandanud keskuse ligipääsetavust," rääkis ta. "Kristiine keskuses on viimasel aastal toimunud uuenemine: mitmeid poed vahetasid asukohta, on avatud uusi poode ning renoveeriti täielikult keskuse aatrium ning teine korrus. Tänaseks on keskuses olevatest kauplustest 94% juba avatud ja täielikult oleme tippvormis uuel aastal. Külastajad on vaatamata suuremahulisele uuenduskuurile jäänud keskusele väga lojaalseks."

"Nii Kristiine keskus kui Rocca al Mare asuvad linna parimatel liiklussõlmedel, mistõttu on klientidel neid mugav külastada,“ võttis ta teema kokku.