Kaubanduskeskuste turuanalüüs: millised olulised nüansid mängivad kaasa kaubanduskeskuse edus või ebaedus?

Kõige armutum võitlus ootab ees Kesk- ja Ida-Tallinna kaubanduskeskusi. Peamiseks põhjuseks on peatselt valmiv T1 kaubanduskeskus, mis segab regioonis kaarte. Koos Ülemiste keskusega moodustub Tartu maanteele oluline sõlmpunkt eeskätt lasnamäelastele ja Tartu-Tallinn maateel liiklejatele.

Ülemiste ja T1 loodavad sünergiat, mis oleneb paljuski sellest, kas keskused erinevad kaupluste, meelelahutuse ja teenuste valiku poolest märkimisväärselt üksteisest. Kui see nii ei ole, hakkavad nad omavahel konkureerima, mille tulemusel lahjenevad mõlema külastajanumbrid. Kindlasti on probleemiks ka see, et mõlemad keskused on niivõrd suured, et samal päeval vaevalt et klient mõlemat läbi jõuab käia.

Milised piirkonnad kasvavad?

Teiseks tähtsaks küsimuseks on selle piirkonna kasvupotentsiaal. Ülemiste ja T1 puhul jääb küsimuseks, kuivõrd areneb Peetri ümbrus ja Lasnamäe. Lasnamäe - Tallinna suurima linnaosa - elanikkond on viimase kümne aastaga kasvanud vähe ja suurt hüpet lähitulevikus näha ei ole. Peetri ümbruse väljavaade on parem ja sama kehtib ka kesklinna puhul, ent seal on juba praegu turgu hõivamas Solaris, Viru Keskus, Kaubamaja, Nautica, Kristiine ja tulevikus Porto Franco ning Rävala Galerii.

Uuringud näitavad, et nn ülelinnalist superkeskust Tallinnas välja ei kujune, sest transpordile kuluv aeg ja ka raha on jätkuvalt külastajate jaoks olulised motivaatorid. Külastajad armastavad keskusi, mis jäävad nende loomulikule liikumistrajektoorile ja kus nad on harjunud käima - seetõttu ei käi näiteks Haabersti kandi elanikud tihti Ülemistes ja lasnamäelased Rocca al Mares.