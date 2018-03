Kaubandussõda, pitsitav rahapoliitika ja andmelekked tõid USA börsidele enam kui kahe aasta kõige kehvema nädala

Maaklerid Peter Tuchma (vasakult) ja Patrick Casey New Yorgi börsil.

Kõigel maailmas ja majanduses toimuval on aktsiaturule otsene mõju. Kaubandussõja hirm, koomale tõmbavad rahapoliitilised sammud ehk keskpanga intressimäärade kergitamine, Facebooki andmeleke põhjustasid USA börsidel viimase enam kui kahe aasta kõige kehvema nädala.

USA 500 suurima turuväärtusega ettevõtte aktsiat koondav ning seetõttu investorite jaoks kõige jälgitavam ning USA aktsiaturu sünonüümiks peetav S&P 500 indeks kaotas eile oma väärtusest 2,1%. Nii S&P 500 kui Dow Jonesi tööstuskeskmine on kauplemisnädala lõpuks aasta kokkuvõttes miinuses.

Kui viimased ligi kümme aastat on börsidel valitsenud optimism, siis viimased sündmused panevad investoreid kahtlema tõusu alustalades. Üleilmne majanduskasv, laenuraha odavus ning nõudlus kiiresti kasvavate tehnoloogiafirmade aktsiate järele- need sambad ei tundugi enam kindlad ja jätkusuutlikud, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

„Turgusid hirmutab Trumpi (USA president Donald Trump) valmisolek kaubanduspokkerit mängida,“ lausus State Street Global Advisorsi analüüsijuht Matthew Bartolini, kelle sõnul toitis mullust optimisi nn koordineeritud globaalse kasvu idee. Nüüd, kui õhus on kaubandussõja võimalus, on see veendumus kadunud.