Kaubavedu raudteel aina kasvab

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas esimese nelja kuu jooksul 7,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku 4,82 miljonit tonni. Kõige enam veeti Eesti Raudtee taristul väetisi, mineraalseid kütuseid ning põlevkivi, teatas ettevõte.

„Mul on hea meel, et Eesti transiidimaa kuvand on hakanud taaskord tõusma. Meie ning kaubavedajate ühine eesmärk on leida uusi projektide ja kaubavooge ning nii mõnigi uus koostöövili nagu näiteks Merevaigu- ja Hiina konteinerrongid on juba lähikuudel jõudmas meie taristule,“ kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Transiitveod moodustasid esimese nelja kuu jooksul Eesti Raudtee taristul liikunud veostest 3,2 mln tonni, mis on pea 18% kõrgem tulemus kui 2017. aasta samal perioodil. Ka konteinerite veomaht tegi tugeva tõusu, viimase nelja kuu tulemus moodustas kokku 15 904 TEU, mis on pea 39% kõrgem tulemus kui eelmisel aastal.

Reisijate arv raudteel näitas samuti jätkuvat kasvutrendi. Kohalikus ühenduses sõitis rongidega pea 2,5 mln inimest, mis on 8,4% rohkem kui eelmine aasta esimese nelja kuu jooksul. Rahvusvahelist reisirongi kasutas nelja kuu jooksul 35,1 tuhat inimest, mis on tõusnud 12%.