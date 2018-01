Kaubavedu raudteel vähenes veidi. Reisijate vedu kasvas

Kaubaveomaht Eesti Raudtee infrastruktuuril ulatus 2017. aastal 12,4 miljoni tonnini, mis võrreldes 2016. aastaga oli üks protsent madalam tulemus. Aasta lõppes aga positiivsel noodil, sest detsembris veeti kaupa 1,34 miljonit tonni, mida on 14,7 protsenti enam kui möödunud aastal, teatas Eesti Raudtee.

Transiitveod moodustasid Eesti Raudteel liikunud vedudest 61 protsenti, olles kokku 7,59 miljonit tonni. Aastaga vähenes veomaht 5,5 protsenti. Kohalikus ühenduses veeti kokku 3,24 miljonit tonni kaupa ja seda oli 12,4 protsenti rohkem kui aasta varem. Importvedude 1,31 miljon tonni oli 6,3 protsenti väiksem kui aasta varem ja eksportveod kasvasid 23 protsenti, olles kokku 0,26 miljonit tonni.

Reisijate arv raudteel kasvas aastaga 7,4 protsenti, mis tähendab, et rongi kasutas transpordivahendina kokku 7,44 miljonit inimest. Kohalikus ühenduses sõitis rongidega 7,33 miljonit inimest, mis on 7,4 protsenti rohkem kui eelmine aasta ja rahvusvahelist reisirongi kasutas 105 300 inimest, mis on samuti tõusnud 3,5 protsenti.

„Mul on hea meel tõdeda, et Eesti Raudtee veomahud jäid eelmise aastaga võrreldes praktiliselt samale tulemusele ning viimane poolaasta näitas kasvu. Kuigi transiitkaupade veomahtude langust ei õnnestunud peatada, saavutasime tänu kohalike- ja eksportvedude ning reisijateveo jätkuvale kasvule planeeritust oluliselt parema tulemuse,“ kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.