Kaugtöö muutub aina loomulikumaks - selle toimimiseks on vaja aga kindlaid suuniseid kogu tiimile

Kuidas seda teha? Kindlasti võib mõne jaoks tunduda asukohast olenemata töötamine loomulikum kui teisele. Kõik sujub ladusalt. Mõni aga võib end tunda ebakindlalt ja see on täiesti loomulik. Olenemata sellest, kas tiim praktiseerib sageli või harvem kohapaindlikult töötamist, puudutab olukord kõiki. Seetõttu on oluline, et liikmed oleksid teadlikud teiste meeskonnakaaslaste ja juhi ootustest, oma vastutustest, kohustustest ja võimalustest. Teisisõnu tuleks sõnastada koostööks vajalikud suunised. Seda võib teha erineval viisil ja jällegi oleneb kõik meeskonna dünaamikast. Selguse ja ühise arusaamise huvides võiks need panna kirja. See välistab arusaamatused ja asjatu ajakulu.

Julgen väita, et kindlate kokkulepete kehtestamine ei piira, vaid just julgustab inimesi uudsemal viisil tööd tegema, kuna osatakse erinevate olukordadega paremini toime tulla. Oma kogemuse põhjal võin öelda, et teadlikum lähenemine on kaugtöö tegemist kasvatanud viimasel ajal meeskonnas pea poole võrra. See pole muidugi eesmärk omaette, kuid ilmestab seda, et tiim on tugevam ja ühtsem ning toimib koos hästi, olenemata, kus keegi viibib. Kindlasti paneb see proovile ja kasvatab tiimi usaldussuhet. Tulevikku vaadates on see iga päevaga aina olulisem, sest inimesed liiguvad ja reisivad rohkem, viibivad maailma eri paigus. See aga ei tohiks takistada tulemuslikku tööd, kui ülesanded kaugemalt töötamist võimaldavad.

Märka kitsaskohti!

Tark ei torma. Seetõttu peab kaugtööd praktiseerivale või alles alustavale meeskonnale andma aega ja võimaluse töökorraldusega harjuda ning komistuskohtadest kogenumana üle saada. Juhil on oluline roll jälgida ja luua võimalused selleks, et enne ühes ruumis koos töötavad inimesed saaksid nüüd lävida sama efektiivselt ka erinevates kohtades viibides.

Kommunikatsioonil on kaugtöös veelgi suurem tähtsus, kui ühe katuse all koos tegutsedes. Sujuvaks suhtluseks on omakorda tähtis seljatagune kindlustada - tehnilised lahendused peavad olema paigas. Kogemus on näidanud, et distantsilt võtab koosolekutel osalemine ilma vajaliku tehnilise lahenduseta topelt koguse energiat, sest suur tähelepanu läheb hoopis sellele, kuidas end hästi kuuldavaks ja nähtavaks teha ja efektiivselt koosolekul osaleda. Olenevalt tiimist on vajadused erinevad, kuid sujuva kommunikatsiooni tagamine on A&O igas meeskonnas.

Seega, lõpetuseks võiks teadlikumaks aja- ja kohapaindlikult töötamiseks meeles pidada järgmisi alustalasid, milleta vundament võib kõikuma hakata: