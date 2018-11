KAUP KOOS | Eesti Energia sai konkurentsiametilt hiigeltehinguks rohelise tule

Eesti Energia juht Hando Sutter viita, et oodata võib ka Enefit Greeni börsile minekut. „Loodame tulevikus kõigile huvilistele pakkuda võimalust selle ettevõtte kasvuloost ja edust osa saada läbi aktsiate avaliku pakkumise."

„Meie siht on, et aastal 2022 toodaksime 40% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest, see on tänasega võrreldes mitmekordne kasv ja päris ambitsioonikas eesmärk. Samal ajal on kõik Läänemere äärsed riigid kasvatamas taastuvatest allikatest toodetava elektrienergia osakaalu, oodata on mitmeid arendajatele suunatud vähempakkumisi ning meil on head eeldused uutest arendusprojektidest osa saada," selgitas Sutter.

"Tehinguga meie areng ei piirdu ja kavatseme ka edaspidi taastuvatest allikatest elektrienergia tootmisse investeerida," lubas Enefit Greeni juhi Aavo Kärmas. "Arvestades [mh Nelja Energia] arendusportfellis olevaid projekte, on meil tõeliselt hea kasvupotentsiaal kõigis Balti riikides, aga ka teistes Läänemere äärsetes riikides, kus Eesti Energia tegutseb."

Enefit Green ja Nelja Energia aktsionärid allkirjastasid Nelja Energia aktsiate ostu-müügi lepingu käesoleva aasta 29. mail, mil lepiti kokku aktsiate hind 289 miljonit eurot. Lisaks võtab Enefit Green tehinguga üle Nelja Energia laenud summas 204 miljonit eurot.

Nelja Energia aktsiatest 77% kuulus Vardar Eurusele, mille omanikeks on 90% ulatuses Norra kohalikud omavalitsused ja 10% osas NEFCO. 23% Nelja Energia aktsiatest kuulus Eesti päritolu investoritele.