Kaup24 toob Amazoni eeskujul spetsiaalse VIP-ostupäeva Eestisse

E-kaubanduse Pigu Gruppi kuuluv Eesti e-pood Kaup24 toob Amazoni ja Ali Expressi eeskujul tarbijateni VIP-ostupäeva, kus osaleb kümneid tuntuid kaubamärke. Esimene VIP-ostupäev toimub täna, 23. augustil.

“VIP-päev on maailma e-kaubanduses populaarne ostupäev – näiteks korraldas Amazon 30 tundi kestnud VIP-päeva sel suvel, mis purustas kõikide aegade Amazoni osturekordid. Hiina e-kaubanduse gigant Ali Express korraldab VIP-päeva igal aastal 11. novembril, mil sünnivad samuti osturekordid,” sõnas Kaup24 turundusjuht Rauno Kristjan, kelle sõnul soovib Kaup24 e-kaubanduse ostupäevaga anda suve lõppedes klientidele võimaluse soetada vajalikke kodu- või koolikaupu erihindadega.

“Näiteks võimaldab Amazon erisoodustusi ainult lojaalsusprogrammiga liitunud liikmetele – selle aasta kampaania jooksul müüdi üht kõige populaarsemat Amazon Echo toodet suisa mitu tuhat eksemplari ühes minutis ja mänguasju müüdi sellel päeval üle kolme miljoni tellimuse,” tõi Kristjan esile VIP-päeva maailmapraktikat.

Edukas ülemaailmne tava ainult kinnitab, et inimesed ootavad suuri sooduskampaaniaid, mistõttu otsustas ka Kaup24 korraldada sarnase ürituse just enne lähenevat kooliaasta algust, et kõik pered saaksid kooliaastaks soodsamalt valmistuda.

“Kaup24 VIP-kampaaniast saavad osa kõik soovijad ehk me ei limiteeri sel aastal kampaaniat ainult senistele püsiklientidele,” rõhutas Kristjan, lisades, et tänase ostupäeva raames ühinevad ligikaudu 40 ülemaailmset kaubamärki, kelle toodetele kehtivad suurepärased hinnad.

Kaup24 turundusjuht rääkis, et e-pood lisab sooduspakkumistele juurde ka tasuta tarne ja intressivaba liisingu võimaluse, mida saab kasutada kolme päeva jooksul kuni neljapäeva keskööni.