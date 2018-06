Kaupluste ennustus jaanipäevaks: alkoholi müük väheneb võrreldes mullusega, sest inimesed varuvad aina rohkem jooke Lätist

Coopi kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul on varasemate aastate kogemus näidanud, et jaaninädalal kasvab mõnevõrra ostude arv, kuid eelkõige kasvab ostukorvi suurus samuti umbes 20 protsenti. "Samuti ostetakse sel nädalal tavapärasest rohkem alkohoolseid jooke, aga usume, et eelnevate aastatega võrreldes alkoholi müük Eestis siiski väheneb, kuna märgatav osa alkoholist ostetakse selle asemel Lätist, seda just eriti jaanipäeva eel," lisas ta.

Lõuna- ja Põhja-Eesti kaupluste vahel Miido suurt erinevust toidukaupade müügitulemustes ei oota, küll aga kasvab jaaninädalal ja suvisel puhkuste perioodil üldiselt väikeste maapoodide külastatavus, kuna inimesed sõidavad rohkem Eestis ringi veedavad tavapärasest rohkem aega linnast väljas. "Jaaninädalaks on toidukaupade tellimuste maht üle Eesti kasvanud ca kolmandiku võrra. Alkohoolsete jookide müügimahud vähenevad hooajast sõltumata üle Eesti pidevalt," ütles ta.