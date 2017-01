Eesti kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil ütles alkoholi reklaamipiirangute kohta, et alkoholi eraldavate vaheseinte ehitamine kauplustesse 11 kuu jooksul on füüsiliselt võimatu.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitas eile valitsuse istungile eelnõu alkoholireklaami piirangute kohta. Ühe piiranguna peavad enam kui 600 ruutmeetrise üldpinnaga poed eraldama alkohoolsed joogid teistest kaupadest.

"Kaupmeeste liit toetab alkoholiseaduse muutmise eelnõu eesmärke kaitsta rahva tervist, vähendada alkoholist tingitud kahjusid ning alaealiste alkoholitarbimist," ütles Nele Peil. "Siiski näeme pettumusega seda, et eelnõus on endiselt sees kohustus muuta alkoholi müügiala muust poest nähtamatuks, mis ei ole reaalselt lahendatav muul moel kui vaheseinte ehitamisega. Oleme korduvalt kommunikeerinud, et selline meede maksaks sektorile suurusjärgus 20 miljonit eurot, mis on ülisuur investeering."

"Igal olulist majanduslikku mõju omaval meetmel peab olema selge eesmärk, mõõdikud ning mõju peab olema tõestatud. Sellel meetmel puudub tõestatud mõju. Alkoholipoliitika Rohelises Raamatus sisaldus klausel, et ”kaalutakse mõistliku üleminekuaja järel nõuet, et alkoholi müügiala peab olema ülejäänud müügialast vaheseintega eraldatud.” Antud juhul ei ole mitte midagi kaalutud, vaid on jõupositsioonilt kirjutatud erasektorile ette kohustus, millel puudub mõjuanalüüs."

"Praeguse eelnõu tähtaeg panna üle Eesti seinad püsti 11 kuu pärast on füüsiliselt võimatu. Asi ei ole ainult paari õllekasti liigutamises poe ühest otsast teise. Poeketid peaksid laskma ümber planeerida kõigi oma poodide põrandapinnad, signalisatsiooni-, ventilatsiooni-, sprinklersüsteemide ümberehitused, evakuatsiooniteede ümbertegemised ning turvakaamerate süsteemi. Lisaks peaks selle kõik ka aasta lõpuks valmis ehitama," ütles Peil.

"Plaanitavate müügipiirangutega kaasnevad investeeringud ja kulutused on eriti koormavad olukorras, kus hoogustunud piirikaubanduse tõttu on alkoholi müügimahud kõvas languses. Jõuluperioodi ostud näitasid, et alkoholi piirikaubanduse efekt Lätiga ainult süveneb- inimesed teevad suured alkoholiostud Lätist, mis annab tugevalt tunda ka Tartus ja Pärnus. Kas sellises käivete tõsise languse olukorras on riigi hinnangul mõistlik sundida kaupmehi tegema miljonitesse eurodesse ulatuvaid investeeringuid?" ütles ta.